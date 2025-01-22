Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень: де платять найбільше

У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну .

Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у грудні лідирує за рівнем зарплат Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримують зарплату в 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.

У Міністерстві закордонних справ отримують 125,0 тисяч гривень (140 осіб).

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на третьому місці - 122,3 тисяч гривень (35 осіб).

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 118,2 тисяч гривень (268 осіб).

Рейтинг зарплат керівництва

Серед керівництва найвищі зарплати в грудні були в таких відомствах: