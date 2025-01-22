ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень: де платять найбільше

Україна, Середа 22 січня 2025 13:19
UA EN RU
Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень: де платять найбільше Фото: Зарплата чиновників зросла до 80 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у грудні лідирує за рівнем зарплат Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримують зарплату в 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.

У Міністерстві закордонних справ отримують 125,0 тисяч гривень (140 осіб).

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на третьому місці - 122,3 тисяч гривень (35 осіб).

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 118,2 тисяч гривень (268 осіб).

Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень: де платять найбільше

Рейтинг зарплат керівництва

Серед керівництва найвищі зарплати в грудні були в таких відомствах:

  • Державна служба експортного контролю України - 370,5 тисяч гривень,
  • Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг - 366,8 тисяч гривень,
  • Національне агентство із запобігання корупції - 355,8 тисяч гривень,
  • Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти - 345,4 тисяч гривень,
  • Державна служба якості освіти України - 317,9 тисяч гривень,

Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень: де платять найбільше

Як повідомляло, РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив скоротити граничну чисельність працівників у шести відомствах. Загалом буде скорочено 90 посад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Міністерство фінансів України
NEWS
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою