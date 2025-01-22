Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен: где платят больше всего
В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составила 54,4 тысяч гривен.
Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.
Рейтинг по зарплатам
По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.
В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысяч гривен (140 человек).
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте - 122,3 тысяч гривен (35 человек).
Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете - 118,2 тысяч гривен (268 человек).
Рейтинг зарплат руководства
Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в таких ведомствах:
- Государственная служба экспортного контроля Украины - 370,5 тысяч гривен,
- Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг - 366,8 тысяч гривен,
- Национальное агентство по предотвращению коррупции - 355,8 тысяч гривен,
- Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию - 345,4 тысяч гривен,
- Государственная служба качества образования Украины - 317,9 тысяч гривен,
Как сообщало, РБК-Украина, Кабинет министров решил сократить предельную численность работников в шести ведомствах. Всего будет сокращено 90 должностей.