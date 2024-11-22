Офіційна зарплата українців зросла на 3,5 тисяч гривень: скільки платили восени 2024 року
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли майже на чверть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:
- січень - 14 974,56 гривень
- лютий - 15 267,60 гривень
- березень - 15 433,98 гривень
- квітень - 16 847,98 гривень
- травень - 17 178,87 гривень
- червень - 18 806,63 гривень
- липень - 17 346,90 гривень
- серпень - 17 001,36 гривень
- вересень - 18 020,86 гривень.
Таким чином, у вересні 2024 року в порівнянні з вереснем 2023 року середня зарплата зросла на 24,1% (на 3 502,48 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 8,6%.
Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, середня зарплата у другом кварталі становила 20 963,8 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за третій квартал 2024 року.
Прогнози щодо зарплат
Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
НБУ очікує, що у 2024 році номінальна зарплата зросте на 21,0%, реальна - на 14,0%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна - на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна - на 2,9%.