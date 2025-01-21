Уряд України скоротив кількість чиновників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані постанову від 17 січня 2025 р. № 52 .

Уряд вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 р. № 85, якою встановлена гранична чисельність.

Зокрема, скорочується чисельність працівників таких територіальних органів:

Мін’юст - на 20 осіб до 13252 осіб,

Держстат - на 20 осіб до 3939 осіб,

Укртрансбезпека - на 20 осіб до 7385 осіб,

Держгеокадастр - на 10 осіб до 4046 осіб,

Держпраці - на 10 осіб до 2103 осіб,

Держекоінспекція - на 10 осіб до 1531 осіб.

Чисельність працівників центрального апарату цих відомств залишається без змін.

Зарплата чиновників

Нагадаємо, у листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62,0 тисяч гривень. Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тисяч чиновників зросла на 61%.

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тисячі гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих - 215,0 тисяч гривень.

Станом на 1 січня 2024 року в 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. У 2023 році фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.