Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 18 доларів

Офіційний курс долара знизився на 2,1%, що трохи прискорило зростання пенсій у доларовому еквіваленті.

Дані за 30 років

В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 по 2018 рік. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.

Дані свідчать, що 1997 року пенсія становила 52 гривні. До 2025 року вона зросла у 124 рази до 6 437 гривень.

Але курс долара за цей період зріс у 22 рази - з 1,9 до 41,1 грн/долар. Таким чином, доларова пенсія українців зросла в 5,7 раза з 27 до 159 доларів.

Максимальне зростання було зафіксовано 2004 року, коли пенсії підвищили майже вдвічі - з 34 до 60 доларів. Після початку війни Росії проти України у 2014 році пенсії впали з 191 до 100 доларів

