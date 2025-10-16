Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 18 долларов

Официальный курс доллара снизился на 2,1%, что немного ускорило рост пенсий в долларовом эквиваленте.

Данные за 30 лет

В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 124 раза до 6 437 гривен.

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - с 1,9 до 41,1 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в 5,7 раза с 27 до 159 долларов.

Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. После начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов

