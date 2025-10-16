ua en ru
Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 18 долларов

Украина, Четверг 16 октября 2025 18:40
Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 18 долларов Фото: средняя пенсия в Украине выросла до 156 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 648 гривен или на 11,1% до 6 437 гривен. Пенсия выросла на 18 долларов и составила 156 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Официальный курс доллара снизился на 2,1%, что немного ускорило рост пенсий в долларовом эквиваленте.

Данные за 30 лет

В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 124 раза до 6 437 гривен.

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - с 1,9 до 41,1 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в 5,7 раза с 27 до 159 долларов.

Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. После начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов
Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 18 долларов

После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились несущественно, но все же росли. Инфляция привела к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.

Напомним, в 2024 году долларовая зарплата превысила довоенный уровень и достигла 535 долларов. О том, как менялась зарплата украинцев за последние 30 лет, - читайте в материале РБК-Украина.

