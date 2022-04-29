До середины мая может быть горячо: оккупанты активизируются на юге Украины

Как рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, линия разграничения в области проходит от Каховского водохранилища и Васильевки до Гуляйполя и восточных общин. По этой линии идут непрерывные бои. Областной центр расположен севернее - на территории, которую контролирует Украина.

"Они пытаются атаковать Запорожье с первого дня войны, ведь у нас не прекращались боевые действия. По линии разграничения бои либо активизируются, либо утихают. Но они не прекращаются. Сейчас они активизировались в восточной части. Соответственно, они проводят дополнительные удары по Запорожью, Орехову", - пояснил РБК-Украина Старух.

Вместе с тем в Херсонской области оккупантам удалось занять админцентр - город Херсон, что является единственным "серьезным" продвижением врага за два месяца "спецоперации".

При этом ВСУ контролирует часть населенных пунктов на западной границе с Николаевской областью и на северо - с Днепропетровской областью. Именно на этих направлениях агрессор сейчас концентрирует силы.

"Противник ведет атаку в направлении Кривого Рога, на севере - там, где наши ВСУ контролируют часть освобожденных населенных пунктов Херсонской области. И параллельно хочет выйти на админграницу с Николаевской областью на Западе. Но наши ВСУ дают настолько сильный отпор, что оккупантов отбрасывают назад в Чернобаевку по трассе Николаев - Херсон", - рассказал изданию депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он предположил, что агрессор хочет к 9 мая выйти на админграницу Херсонской области. И поэтому стягивает дополнительные силы, стараясь переходить к атакам.

"И через Каховскую ГЭС, и через Олешки идет постоянное усиление российских оккупационных войск, идут большие колонны техники, как раз для атаки по херсонским, николаевским и криворожским направлениям. Поэтому я считаю, что к середине мая здесь будет достаточно горячо", - прогнозирует Хлань.

В руководстве Николаевской ОВА заявили, что готовы к наступлению противника на админцентр, но в ближайшее время этого не ожидают. Наоборот: по словам главы ОВА Виталия Кима, наша армия хочет выдвигаться в контрнаступление в Херсонскую область.

В Кривом Роге также укрепили оборону. Непосредственно в Днепропетровской области оккупантов нет. Но линия разграничения с позициями российских войск расположена в 50 километрах от Кривого Рога, говорит глава местной военной администрации Александр Вилкул. И последние несколько суток интенсивность обстрелов по всей этой линии сильно возросла.

"Плюс оккупантами было предпринято несколько попыток штурмовых действий с привлечением и бронетехники, и штурмовых групп. Они были успешно отбиты нашей доблестной армией, и враг понес значительные потери в живой силе и в технике. Наступления, то есть все признаки того, что противник, вероятно, формирует ударную наступательную группировку", - предположил в разговоре с изданием Вилкул.

Напомним, по данным Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях враг с целью недопущения перегруппировки войск ВСУ обстреливает наши позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения.

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