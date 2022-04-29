До середини травня може бути гаряче: окупанти активізуються на півдні України

Як розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух, лінія розмежування в області проходить від Каховського водосховища та Василівки до Гуляйполя та східних громад. По цій лінії йдуть безперервні бої. Обласний центр розташований північніше - на території, яку контролює Україна.

"Вони намагаються атакувати Запоріжжя з першого дня війни, адже у нас не припинялися бойові дії. По лінії розмежування бої або активізуються, або вщухають. Але вони не припиняються. Зараз вони активізувалися в східній частині. Відповідно, вони проводять додаткові удари по Запоріжжю, Оріхову", - пояснив РБК-Україна Старух.

Разом з тим у Херсонській області окупантам вдалося зайняти адміцентр - місто Херсон, що є єдиним "серйозним" просуванням ворога за два місяці "спецоперації".

При цьому ЗСУ контролює частину населених пунктів на західному кордоні з Миколаївською областю та на північному - із Дніпропетровською областю. Саме на цих напрямках агресор зараз концентрує сили.

"Противник веде атаку у напрямку Кривого Рогу, на півночі - там, де наші ВСУ контролюють частину звільнених населених пунктів Херсонської області. І паралельно хоче вийти на адмінкордон з Миколаївською областю на заході. Але наші ВСУ дають настільки сильну відсіч, що окупантів відкидають назад до Чорнобаївки трасою Миколаїв - Херсон”, - розповів виданню депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він припустив, що агресор хоче до 9 травня вийти на адмінкордон Херсонської області. І тому стягує додаткові сили, намагаючись переходити до атак.

"І через Каховську ГЕС, і через Олешки йде постійне посилення російських окупаційних військ, йдуть великі колони техніки, якраз для атаки за херсонським, миколаївським та криворізьким напрямками. Тому я вважаю, що до середини травня тут буде досить гаряче", - прогнозує Хлань.

У керівництві Миколаївської ОВА заявили, що готові до наступу противника на Миколаїв, але найближчим часом на нього не очікують. Навпаки: за словами голови ОВА Віталія Кіма, наша армія хоче висуватись у контрнаступ у Херсонську область.

У Кривому Розі також зміцнили оборону. Безпосередньо в Дніпропетровській області окупантів немає. Але лінія розмежування з позиціями російських військ розташована за 50 кілометрів від Кривого Рогу, каже голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул. І останні кілька діб інтенсивність обстрілів по всій цій лінії сильно зросла.

"Плюс окупантами було зроблено кілька спроб штурмових дій із залученням і бронетехніки, і штурмових груп. Вони були успішно відбиті нашою доблесною армією, і ворог зазнав значних втрат у живій силі і в техніці. Щодо наступу, то є всі ознаки того, що противник, ймовірно, формує ударне наступальне угруповання", - припустив у розмові з виданням Вілкул.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог з метою недопущення перегрупування військ ЗСУ обстрілює наші позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

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