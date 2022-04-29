Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья

Российские оккупанты пытаются проводить атаки по всем южным областям Украины. Параллельно у границ Одесской области открывается еще одна зона угрозы, которая исходит от непризнанной "республики" Приднестровье. Какие планы у агрессора на этом направлении – в материале РБК-Украина.

Российские войска продолжают атаковать Украину с разных сторон. Кроме масштабного наступления на Донбасс, Кремль активизирует боевые действия на юге нашей страны и тем самым создает еще один очаг напряжения.

Сейчас оккупанты занимают большинство Херсонской области, часть – Запорожской и несколько населенных пунктов – в Николаевской. На захваченных территориях россияне преследуют украинских активистов, местную власть и разгоняют любые акции протеста. Усилия Кремля установить там оккупационных "руководителей" или "администрации" пока выглядят слишком хаотично.

В некоторых населенных пунктах они находят коллаборантов из местных политических кругов. Там, где таких персонажей нет, россияне завозят своих "парашютистов". В нашем Генштабе допускают, что оккупанты готовятся к псевдореферендуму в Херсонской области по сценарию 2014 года в ОРДЛО. Хотя один из местных "ставленников" – Кирилл Стремоусов – это отрицает.

Судя по тем заявлениям, которые звучат как с украинской, так и с российской стороны, у агрессора более масштабные "аппетиты". Даже несмотря на сокрушительные потери, Путин и военно-политическое командование РФ по-прежнему одержимо идеей захватить как можно больше наших территорий.

Атака с разных направлений

В последние недели возросла интенсивность атак во всех южных областях. С захваченных территорий оккупанты ведут обстрелы по позициям Вооруженных сил и по соседним населенным пунктам, которые контролируются украинской властью. Туда, куда достают удары вражеской артиллерии.

Так, например, происходит в Запорожье. Линия разграничения в области проходит от Каховского водохранилища и Васильевки до Гуляйполя и восточных громад, говорит глава ОГА (ОВА) Александр Старух. По этой линии идут непрекращающиеся бои. Областной центр находится севернее – на территории, которую контролирует Украина.

"Они пытаются атаковать Запорожье с первого дня войны, у нас ведь не прекращались боевые действия. По линии разграничения бои либо активизируются, либо стихают. Но они не прекращаются. Сейчас они активизировались в восточной части. Соответственно, они проводят дополнительные удары по Запорожью, Орехову", – объяснил РБК-Украина Старух.

Армия РФ продолжает наносить удары по Запорожью (фото: t.me / starukhofficial)

В Херсонской области кремлевским войскам удалось занять адмицентр – город Херсон. И это, пожалуй, их единственное серьезное продвижение за два месяца "спецоперации". ВСУ контролирует часть населенных пунктов на западной границе с Николаевской областью и на северной – с Днепропетровской областью. Как раз на этих направлениях агрессор сейчас концентрирует силы.

"Противник ведет атаку в направлении Кривого Рога, на севере – там, где наши ВСУ контролируют часть освобожденных населенных пунктов Херсонской области. И параллельно хочет выйти на админграницу с Николаевской областью на западе. Но наши ВСУ дают настолько сильный отпор, что оккупантов отбрасывают назад к Чернобаевке по трассе Николаев - Херсон", – рассказал изданию депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он допустил, что агрессор хочет до 9 мая выйти на админграницы Херсонской области. И поэтому стягивает дополнительные силы, пытаясь переходить в атаки.

"И через Каховскую ГЭС, и через Олешки идет постоянное усиление российских оккупационных войск, идут большие колонны техники, как раз для атаки по херсонскому, николаевскому и криворожскому направлению. Поэтому я полагаю, что до середины мая здесь будет достаточно горячо", – прогнозирует Хлань.

В руководстве Николаевской ОВА заявили, что готовы к наступлению противника на Николаев, но в ближайшее время его не ожидают. Наоборот: по словам Виталия Кима, наша армия хочет выдвигаться в контрнаступление в Херсонскую область.

Под Кривым Рогом ситуация обостряется (фото: t.me / vilkul)

В Кривом Роге также укрепили оборону. Непосредственно в Днепропетровской области оккупантов нет. Но линия разграничения с позициями российских войск расположена в 50 километрах от Кривого Рога, говорит глава местной военной администрации Александр Вилкул. И в последние несколько суток интенсивность обстрелов по всей этой линии сильно возросла.

"Плюс оккупантами были предприняты несколько попыток штурмовых действий с привлечением и бронетехники, и штурмовых групп. Они были успешно отбиты нашей доблестной армией, и враг понес значительные потери в живой силе и в технике. Касательно наступления, есть все признаки того, что противник, вероятно, формирует ударную наступательную группировку", – предположил в разговоре с изданием Вилкул.

Для отвода глаз

Похоже, одна из ключевых задач в новом плане Кремля – не только взять весь Донбасс, но и полностью отрезать Украину от выхода к морю. Для этого от Херсона оккупанты, вероятно, хотят дойти до Приднестровья через Николаев и Одессу. А из занятых регионов они так же самонадеянно рассчитывают развить наступление вглубь нашей страны вплоть до столицы. Просто пока российское командование решило сузить территорию выполнения своих задач.

"Если нарисовать условные две стрелки с севера от Харькова и с юга от Запорожья, то они бы хотели с двух этих направлений выйти на Днепр. Но сейчас они работают меньшим охватом: к северу от Изюма и к югу от Гуляйполя пытаются прорваться и оцепить зону действий Операции объединенных сил", – объяснил РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Приднестровью в планах Кремля также отведена отдельная тактическая роль. В последние дни на территории так называемой "республики" произошло несколько взрывов, в том числе в здании "министерства госбезопасности" и на тираспольском аэродроме. "Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы нападений на объекты управления якобы ведут в Украину.

В Приднестровье устраивают провокации и обвиняют Украину (фото: facebook.com)

Наши власти, военные и эксперты уверены, что этими провокациями Россия хочет, во-первых, создать дополнительную зону угрозы рядом с Одесской и Винницкой областями. А во-вторых, надавить на власти Молдовы и Румынии, чтобы они отказались поддерживать Украину.

"Сейчас они пытаются открыть второй фронт на Приднестровье, чтобы мы туда перебросили войска – в Одесскую и Винницкую область. Но это сугубо отвлекающий маневр. Он рассчитан на то, что мы начнем снимать войска с какого-то направления и переводить их на границу с Приднестровьем. И в том направлении, где мы заберем часть войск, они сразу же начнут наступательные действия", – сказал РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов.

На территории "ПМР" официально зарегистрирован контингент из 1,5 тысячи россиян. Но там также есть незаконные вооруженные формирования самой "республики". Поэтому угроза со стороны Приднестровья в любом случае есть, поскольку из-за дестабилизации в этом регионе Украине нужно удерживать часть своих войск в пограничных областях и быть начеку.

"Количество приднестровских вооруженных формирований может достигать 20 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы проводить провокации. Для проведения наступлений у них нет морального духа и современной техники – там есть всего лишь 18 танков. Однако сам факт наличия там определенного количества военных требует внимания к этому региону", – объяснил Самусь.

Поражение россиян в северных областях их по сути ничему не научило. Они по-прежнему продолжают рассредотачивать свои войска на разных направлениях в надежде хоть где-то достичь прогресса.

"Сейчас, когда у них не хватает резервов и ресурсов, нормальное командование начало бы с переформатирования и перегруппировки войск. Но так как у них нет на это ни времени, ни возможности, они просто пытаются атаковать нас со всех сторон, по всем направлениям. Это не наступление – это атакующие действия", – отметил Олег Жданов.

Такими маневрами агрессор хочет достичь нескольких целей. Первая – прощупать нашу оборону в поисках уязвимости. Вторая задача – отвлечь украинские силы с донецкого направления.

"Поэтому они атакуют с любых позиций, любыми силами и во всех направлениях одновременно. У них ничего не получается на Донбассе. Поэтому они прибегают к различным мерам, чтобы расшатать ситуацию и выполнить задачи, поставленные Кремлем. Они ищут место, где у них мог бы быть успех", – объяснил Жданов.

Агрессор считает, что у него достаточно сил для того, чтобы провести все эти операции одновременно, говорит Самусь. Оккупанты сражаются по методике Второй мировой войны. Если посмотреть на карту Курской битвы – это то же самое, что происходит сейчас на Донбассе, отметил эксперт.

"Но во время Курской битвы были несколько другие силы. У противников было не 30 тысяч войск, а гораздо больше, потому и операции были успешными. Сейчас россияне почему-то пытаются относительно небольшими силами создавать ударные группировки, надеясь, что они могут пробить украинскую оборону", – объяснил Самусь.

Россияне воюют по тактике времен Второй мировой (фото: Getty Images)

Ни в Киевской, ни в Черниговской, ни в Сумской области эта тактика не сработала. Так россияне потеряли боеспособность своих войск на севере и были вынуждены отступать. Сейчас агрессор пытается сделать это и на Донбассе, опять наступая на те же "грабли".

"Украинская армия умело отбивает попытки наступления агрессора. Очевидно, что россияне продолжают ошибочно оценивать ВСУ, хотя на третий месяц войны любая разведка могла бы научиться более адекватно оценивать обстановку. И это основная проблема командования российской армии – они принимают неверные решения и потому их операция не двигается", – отметил Самусь.

В любом случае все эти ошибки играют на руку нашим защитникам. Пока враг пытается добиться хоть каких-то промежуточных успехов, чтобы выдать их за "большую победу", ВСУ все больше укрепляются, в том числе и за счет нового тяжелого вооружения от союзников. Но ближайшие несколько недель будут чрезвычайно тяжелыми, заявили в Минобороны. Так что следует сохранять бдительность и продолжать борьбу.