Серед затриманих воєнком. СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще 5 схем для ухилянтів. Серед затриманих - воєнком, який вимагав хабарі за бронювання від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску", - пише пресслужбу.

Вартість "послуг" становила до 10 тисяч доларів.

Полтавська область

Викрито голову районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі обіцяв забронювати від призову.

Вінниця

Затримано двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про "погане" здоров’я. Підробку використовували для "списання" з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.

Дніпро

Затримано адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Після цього інформацію про клієнтів подавали до системи "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів.

Закарпаття

Викрито трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни Європейського союзу.

"Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігуранти спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний "маршрут" до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість "послуг", - пише СБУ.

Львівська область

"На гарячому" спіймали двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави як водії волонтерської організації.

Фото: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів (t.me/SBUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.