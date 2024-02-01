У Тернопільській області викрили схему, за якою майже 50 чоловіків втекли за кордон

Правоохоронці в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях".

Підозрювані вносили до системи військовозобов'язаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.

Фото: Затримання (gp.gov.ua)

Встановлено, що 48 внесених до системи водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків і вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

Також правоохоронці ліквідували нові схеми, які давали змогу чоловікам ухилятися від мобілізації та незаконно виїжджати за кордон до країн ЄС.