ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Среди задержанных военком. СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов

Среда 21 февраля 2024 13:19
UA EN RU
Среди задержанных военком. СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклонян (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще 5 схем для уклонистов. Среди задержанных - военком, который требовал взятки за бронирование от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска", - пишет пресс-служба.

Стоимость "услуг" составляла до 10 тысяч долларов.

Полтавская область

Разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности местных агрокомпаний. За взятки обещал забронировать от призыва.

Винница

Задержаны два должностных лица военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. Подделку использовали для "списания" с воинского учета и незаконного выезда за пределы Украины.

Днепр

Задержан адвокат, который за деньги вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов. После этого информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" как водителей международных рейсов.

Закарпатье

Разоблачены трое местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну Европейского союза.

"Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг", - пишет СБУ.

Львовская область

"На горячем" поймали двух дельцов, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

Фото: СБУ разоблачила новые схемы для уклоняющихся (t.me/SBUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"