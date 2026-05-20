Серед затриманих - топпосадовці Нацполу: в трьох областях викрили схему з "порноофісами"

Керівників поліції у трьох областях викрили на замовчуванні роботи мережі "порноофісів". За версією слідства, за мовчання вони щомісяця отримували десятки тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка та СБУ.
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ розкрив масштабну корупційну схему в Національній поліції. Під підозру потрапили керівники обласних управлінь одразу в трьох регіонах - Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.
Йдеться про так звані "порноофіси" - приміщення, де знімали та поширювали через інтернет відеоматеріали еротичного і порнографічного змісту.
"Мета операції - встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття", - йдеться у повідомленні Кравченка.
За підсумками операції затримані:
Фото: деталі схеми з "порноофісами" (t.me/SBUkr)
"Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник", - йдеться у повідомленні.
Посередником у корупційній мережі виступав водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ. Він використовував знайомства серед керівництва поліції і домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу "порноофісів".
Фото: як розкрили схему хабарів у поліції трьох областей (t.me/SBUkr)
За щомісячну "абонплату" поліцейські начальники:
Щоб приховати домовленості, учасники схеми використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери та обговорювали деталі лише особисто.
В СБУ додали, що фігурантам уже повідомили про підозру.
"Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - йдеться у повідомленні.
Слідство проводить відповідні заходи для встановлення усіх причетних осіб.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 20 травня до трьох головних управлінь Нацполіції - у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях - прийшли з обшуками. Слідчі дії проходили у рамках спільної операції СБУ та поліції.
Нагадаємо, напередодні, 19 травня, НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.