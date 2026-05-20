Среди задержанных - топ-чиновники Нацпола: в трех областях разоблачили схему с "порноофисами"

11:24 20.05.2026 Ср
Полицейские "крышевали" деятельности моделей на соответствующих интернет-платформах
Елена Чупровская
Фото: Сколько платили за "невмешательство": детали коррупционной схемы в Нацполиции

Руководителей полиции в трех областях разоблачили на замалчивании работы сети "порноофисов". По версии следствия, за молчание они ежемесячно получали десятки тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генеральногопрокурора Руслана Кравченко и СБУ.

Что говорит следствие

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ раскрыл масштабную коррупционную схему в Национальной полиции. Под подозрение попали руководители областных управлений сразу в трех регионах -Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

Фото: правоохранители разоблачили схему с "порноофисами"

Речь идет о так называемых "порноофисах" - помещениях, где снимали и распространяли через интернет видеоматериалы эротического и порнографического содержания.

"Цель операции - установить всех должностных лиц, которые могли быть привлечены к схеме, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие", - говорится в сообщении Кравченко.

Кто задержан

По итогам операции задержаны:

  • начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
  • заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
  • первый заместитель начальника главного управления Нацполиции в Тернопольской области;
  • заместитель начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области;
  • водитель автохозяйства подразделения МВД, который действовал как посредник между всеми участниками схемы.

Фото: детали схемы с "порноофисами"

"Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник", - говорится в сообщении.

Как работала схема

Посредником в коррупционной сети выступал водитель одного из заместителей Министра внутренних дел. Он использовал знакомства среди руководства полиции и договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу "порноофисов".

Фото: как раскрыли схему взяток в полиции трех областей

За ежемесячную "абонплату" полицейские начальники:

  • не реагировали на незаконную деятельность;
  • не фиксировали правонарушения;
  • не останавливали работу "офисов";
  • заранее предупреждали о возможных проверках.

Чтобы скрыть договоренности, участники схемы использовали условные обозначения, общались через мессенджеры и обсуждали детали только лично.

Фото: За молчание - тысячи долларов: как руководители полиции зарабатывали на порноофисах

В СБУ добавили, что фигурантам уже сообщили о подозрении.

"Сейчас, согласно совершенным преступлениям, фигурантам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.

Следствие проводит соответствующие мероприятия для установления всех причастных лиц.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 20 мая в три главных управления Нацполиции - в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях - пришли с обысками. Следственные действия проходили в рамках совместной операции СБУ и полиции.

Напомним, накануне, 19 мая, НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по местам работы, проживания и в транспорте ряда действующих и бывших судей в рамках дела о коррупции.

