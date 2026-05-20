Среди задержанных - топ-чиновники Нацпола: в трех областях разоблачили схему с "порноофисами"

Что говорит следствие

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ раскрыл масштабную коррупционную схему в Национальной полиции. Под подозрение попали руководители областных управлений сразу в трех регионах -Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

Речь идет о так называемых "порноофисах" - помещениях, где снимали и распространяли через интернет видеоматериалы эротического и порнографического содержания.

"Цель операции - установить всех должностных лиц, которые могли быть привлечены к схеме, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие", - говорится в сообщении Кравченко.

Кто задержан

По итогам операции задержаны:

начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;

заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;

первый заместитель начальника главного управления Нацполиции в Тернопольской области;

заместитель начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области;

водитель автохозяйства подразделения МВД, который действовал как посредник между всеми участниками схемы.

"Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник", - говорится в сообщении.

Как работала схема

Посредником в коррупционной сети выступал водитель одного из заместителей Министра внутренних дел. Он использовал знакомства среди руководства полиции и договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу "порноофисов".

За ежемесячную "абонплату" полицейские начальники:

не реагировали на незаконную деятельность;

не фиксировали правонарушения;

не останавливали работу "офисов";

заранее предупреждали о возможных проверках.

Чтобы скрыть договоренности, участники схемы использовали условные обозначения, общались через мессенджеры и обсуждали детали только лично.

В СБУ добавили, что фигурантам уже сообщили о подозрении.

"Сейчас, согласно совершенным преступлениям, фигурантам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.

Следствие проводит соответствующие мероприятия для установления всех причастных лиц.