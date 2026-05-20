Среди задержанных - топ-чиновники Нацпола: в трех областях разоблачили схему с "порноофисами"

Руководителей полиции в трех областях разоблачили на замалчивании работы сети "порноофисов". По версии следствия, за молчание они ежемесячно получали десятки тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генеральногопрокурора Руслана Кравченко и СБУ.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ раскрыл масштабную коррупционную схему в Национальной полиции. Под подозрение попали руководители областных управлений сразу в трех регионах -Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.
Речь идет о так называемых "порноофисах" - помещениях, где снимали и распространяли через интернет видеоматериалы эротического и порнографического содержания.
"Цель операции - установить всех должностных лиц, которые могли быть привлечены к схеме, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие", - говорится в сообщении Кравченко.
По итогам операции задержаны:
"Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник", - говорится в сообщении.
Посредником в коррупционной сети выступал водитель одного из заместителей Министра внутренних дел. Он использовал знакомства среди руководства полиции и договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу "порноофисов".
За ежемесячную "абонплату" полицейские начальники:
Чтобы скрыть договоренности, участники схемы использовали условные обозначения, общались через мессенджеры и обсуждали детали только лично.
В СБУ добавили, что фигурантам уже сообщили о подозрении.
"Сейчас, согласно совершенным преступлениям, фигурантам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.
Следствие проводит соответствующие мероприятия для установления всех причастных лиц.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что 20 мая в три главных управления Нацполиции - в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях - пришли с обысками. Следственные действия проходили в рамках совместной операции СБУ и полиции.
