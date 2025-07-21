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Серед поранених дитина та поліцейські: РФ завдала комбінованого удару по Херсонській області

Фото: у Херсонській області через обстріли поранено дитину та поліцейських (Getty images)
Автор: Ірина Глухова

У Херсонській області внаслідок російських комбінованих ударів постраждали семеро людей, серед яких 17-річна дівчина та четверо поліцейських. Окупанти били
артилерією та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

"На світанку росіяни здійснили комбінований обстріл Зимівника з артилерії та БпЛА. Внаслідок артобстрілу відбулося пряме влучання снаряда у приватний будинок. Постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна донька", - йдеться у повідомленні.

У селі Микільське ворог атакував FPV-дроном. Унаслідок удару серйозно поранений47-річний чоловік. Його шпиталізовано з черепно-мозковою травмою, контузією та уламковим пораненням обличчя.

Також під ворожий артобстріл вранці 19 липня потрапили працівники поліції в центрі Херсона. Четверо правоохоронців звернулися за медичною допомогою, у них - контузії.

У поліції вказали, що внаслідок обстрілів пошкоджено один багатоквартирний і десять приватних будинків, медичний заклад, сім автомобілів, стільникову вежу та об'єкти критичної інфраструктури.

 
Фото: наслідки російських обстрілів у Херсонській області (https://t.me/UA_National_Police)

Обстріли Херсону та області

Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року.

Останнім часом окупанти все активніше застосовують ударні дрони, а також регулярно обстрілюють обласний центр і звільнені населені пункти артилерією та керованими авіабомбами.

У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Також вдень російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

20 липня внаслідок влучання дрона було поранено двох мирних жителів.

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