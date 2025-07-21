Серед поранених дитина та поліцейські: РФ завдала комбінованого удару по Херсонській області

У Херсонській області внаслідок російських комбінованих ударів постраждали семеро людей, серед яких 17-річна дівчина та четверо поліцейських. Окупанти били
артилерією та дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
"На світанку росіяни здійснили комбінований обстріл Зимівника з артилерії та БпЛА. Внаслідок артобстрілу відбулося пряме влучання снаряда у приватний будинок. Постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна донька", - йдеться у повідомленні.
У селі Микільське ворог атакував FPV-дроном. Унаслідок удару серйозно поранений47-річний чоловік. Його шпиталізовано з черепно-мозковою травмою, контузією та уламковим пораненням обличчя.
Також під ворожий артобстріл вранці 19 липня потрапили працівники поліції в центрі Херсона. Четверо правоохоронців звернулися за медичною допомогою, у них - контузії.
У поліції вказали, що внаслідок обстрілів пошкоджено один багатоквартирний і десять приватних будинків, медичний заклад, сім автомобілів, стільникову вежу та об'єкти критичної інфраструктури.
Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року.
Останнім часом окупанти все активніше застосовують ударні дрони, а також регулярно обстрілюють обласний центр і звільнені населені пункти артилерією та керованими авіабомбами.
У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.
Також вдень російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.
20 липня внаслідок влучання дрона було поранено двох мирних жителів.
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