Среди раненых ребенок и полицейские: РФ нанесла комбинированный удар по Херсонской области

"На рассвете россияне осуществили комбинированный обстрел Зимовника из артиллерии и БпЛА. В результате артобстрела произошло прямое попадание снаряда в частный дом. Пострадали 51-летний мужчина и его 17-летняя дочь", - говорится в сообщении.

В селе Никольское враг атаковал FPV-дроном. В результате удара серьезно ранен 47-летний мужчина. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, контузией и осколочным ранением лица.

Также под вражеский артобстрел утром 19 июля попали работники полиции в центре Херсона. Четверо правоохранителей обратились за медицинской помощью, у них - контузии.

В полиции указали, что в результате обстрелов повреждены один многоквартирный и десять частных домов, медицинское учреждение, семь автомобилей, сотовая башня и объекты критической инфраструктуры.