Среди раненых ребенок и полицейские: РФ нанесла комбинированный удар по Херсонской области

В Херсонской области в результате российских комбинированных ударов пострадали семь человек, среди которых 17-летняя девушка и четверо полицейских. Оккупанты били
артиллерией и дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
"На рассвете россияне осуществили комбинированный обстрел Зимовника из артиллерии и БпЛА. В результате артобстрела произошло прямое попадание снаряда в частный дом. Пострадали 51-летний мужчина и его 17-летняя дочь", - говорится в сообщении.
В селе Никольское враг атаковал FPV-дроном. В результате удара серьезно ранен 47-летний мужчина. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, контузией и осколочным ранением лица.
Также под вражеский артобстрел утром 19 июля попали работники полиции в центре Херсона. Четверо правоохранителей обратились за медицинской помощью, у них - контузии.
В полиции указали, что в результате обстрелов повреждены один многоквартирный и десять частных домов, медицинское учреждение, семь автомобилей, сотовая башня и объекты критической инфраструктуры.
Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года.
В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.
В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.
Также днем российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
20 июля в результате попадания дрона были ранены двое мирных жителей.
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