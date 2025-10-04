Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці

Подвійний удар

За даними Кулеби, Росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці.

Спочатку ворог поцілив у локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського". А коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга "Київ-Шостка".

"Є поранені серед пасажирів і працівників "Укрзалізниці". Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги. На місці всі необхідні служби, залізничні фахівці, місцева та обласна влада", - повідомив він.



Постраждалі

Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що серед постраждалих є троє дітей, а також працівниця компанії.

"Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", - повідомили у компанії.

Водночас у прокуратурі уточнили, що станом на 13:00 відомо про поранення щонайменше 8 людей.

Оновлено о 14:40

У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих у Шостці - 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років.

Прокуратура почала слідство

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 год ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі міста Шостка в очікуванні відправлення. А вже через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.