Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке

Двойной удар

По данным Кулебы, Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке.

Сначала враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского". А когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда "Киев-Шостка".

"Есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци". Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги. На месте все необходимые службы, железнодорожные специалисты, местные и областные власти", - сообщил он.



Пострадавшие

Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что среди пострадавших есть трое детей, а также работница компании.

"Нашей пострадавшей сотруднице (кассирше пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах", - сообщили в компании.

В то же время в прокуратуре уточнили, что по состоянию на 13:00 известно о ранениях по меньшей мере 8 человек.

Прокуратура начала следствие

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:50 ч враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления. А уже через несколько минут, когда происходила эвакуация, состоялось повторное поражение беспилотником еще одного поезда.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.