Серед питань була Україна. Відомі нові деталі розмови Путіна та Сі Цзіньпіна

Під час розмови Сі Цзіньпін заявив, що сьогодні світ вступив у новий період турбулентності та змін. Зокрема підкреслив важливість стратегічної стабільності між Китаєм та Росією, щоб "жодна сила не змогла зупинити розвиток й відродження двох країн", а також їх "прагнення народів до дружби".

Диктатор, своєю чергою, сказав, що обидві країни "завжди були в одному човні і підтримували один одного", а дружба між ними є "непорушною". Також наголосив на "спільному протистоянні викликам складної міжнародної обстановки", поглибленні співробітництва та "сприянню розвитку світу в напрямку справедливості, демократії та багатополярності".

Питання війни в Україні

"Глави двох держав обмінялися думками щодо кризи в Україні та інших питань. Сі зазначив, що щодо кризи (повномасштабної війни, - ред.) в Україні Китай виступає і дотримується спільного, всеосяжного, спільного і стійкого погляду на глобальну безпеку, вважаючи, що слід приділяти увагу обґрунтованим побоюванням безпеки всіх країн і усунути першопричини кризи", - пише МЗС Китаю.

Відомство додає, що російський диктатор "високо цінує" позицію Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи", а також висловив готовність країни-терориста Росії "розпочати мирні переговори без попередніх умов".