Среди вопросов была Украина. Известны новые детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Во время разговора Си Цзиньпин заявил, что сегодня мир вступил в новый период турбулентности и изменений. В частности подчеркнул важность стратегической стабильности между Китаем и Россией, чтобы "ни одна сила не смогла остановить развитие и возрождение двух стран", а также их "стремление народов к дружбе".

Диктатор, в свою очередь, сказал, что обе страны "всегда были в одной лодке и поддерживали друг друга", а дружба между ними является "нерушимой". Также отметил "совместное противостояние вызовам сложной международной обстановки", углубление сотрудничества и "содействие развитию мира в направлении справедливости, демократии и многополярности".

Вопрос войны в Украине

"Главы двух государств обменялись мнениями относительно кризиса в Украине и других вопросов. Си отметил, что в отношении кризиса (полномасштабной войны, - ред.) в Украине Китай выступает и придерживается общего, всеобъемлющего, общего и устойчивого взгляда на глобальную безопасность, считая, что следует уделять внимание обоснованным опасениям безопасности всех стран и устранить первопричины кризиса", - пишет МИД Китая.

Ведомство добавляет, что российский диктатор "высоко ценит" позицию Китая по "политическому урегулированию украинского кризиса", а также выразил готовность страны-террориста России "начать мирные переговоры без предварительных условий".