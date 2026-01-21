Серед підозрюваних - Шурма: НАБУ розслідує розкрадання коштів за "зеленим" тарифом

За даними РБК-Україна, мова про колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму. Його у грудні минулого року було звільнено з наглядової ради "Нафтогазу".

Хто фігурує у справі

У межах розслідування повідомлено про підозру дев’ятьом особам.

Серед них:

колишній заступник керівника Офісу президента України

ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

його брат - власник мережі українських та іноземних компаній

довірена особа ексвисокопосадовця

керівники та працівники підконтрольних підприємств

колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго"

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Генерації не було, а гроші отримували

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції:

втратили зв’язок з Об’єднаною енергосистемою України

зазнали пошкоджень

залишилися без персоналу через евакуацію

Попри це, підконтрольні фігурантам підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати виплати за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.

Компанії звітували неправдиві дані про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема навіть у періоди повного знеструмлення.

Отримані кошти виводили через пов’язані компанії. Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.