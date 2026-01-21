Серед підозрюваних - Шурма: НАБУ розслідує розкрадання коштів за "зеленим" тарифом

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на окупованій території Запорізької області. У справі фігурують ексзаступник керівника Офісу президента, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу" та керівники енергетичних компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.
За даними РБК-Україна, мова про колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму. Його у грудні минулого року було звільнено з наглядової ради "Нафтогазу".
У межах розслідування повідомлено про підозру дев’ятьом особам.
Серед них:
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.
У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції:
Попри це, підконтрольні фігурантам підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати виплати за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.
Компанії звітували неправдиві дані про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема навіть у періоди повного знеструмлення.
Отримані кошти виводили через пов’язані компанії. Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.
Ростислав Шурма - український державний діяч та топменеджер, який народився 17 вересня 1983 року у Львові.
Вищу освіту він здобув у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де навчався за напрямами економіки та підприємництва, а згодом завершив навчання у Київському національному економічному університеті, отримавши спеціальність з економічної теорії.
До початку кар’єри на державній службі Шурма працював у приватному секторі.
У травні 2021 року указом президента його призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Ще у березні того ж року він обіймав посаду радника в Офісі президента України, а 23 листопада 2021 року був призначений заступником керівника ОП, де відповідав за економічний блок роботи виконавчої влади.
28 січня 2023 року Шурма увійшов до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України". 3 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу президента.
Водночас улітку цього року німецькі ЗМІ повідомили, що баварські правоохоронці провели обшуки за місцем проживання Шурми. У НАБУ підтвердили таку інформацію.