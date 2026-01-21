RU

Среди подозреваемых - Шурма: НАБУ расследует хищение средств по "зеленому" тарифу

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу на оккупированной территории Запорожской области. В деле фигурируют экс-заместитель руководителя Офиса президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза" и руководители энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным РБК-Украина, речь о бывшем заместителе главы Офиса президента Украины Ростиславе Шурме. Он в декабре прошлого года был уволен из наблюдательного совета "Нафтогаза".

Кто фигурирует в деле

В рамках расследования сообщено о подозрении девяти лицам.

Среди них:

  • бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины
  • экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
  • его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний
  • доверенное лицо экс-чиновника
  • руководители и работники подконтрольных предприятий
  • бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго"

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как работала схема

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Генерации не было, а деньги получали

После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции:

  • потеряли связь с Объединенной энергосистемой Украины
  • получили повреждения
  • остались без персонала из-за эвакуации

Несмотря на это, подконтрольные фигурантам предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать выплаты по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в энергосистему Украины не поступала.

Компании отчитывались ложные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в том числе даже в периоды полного обесточивания.

Полученные средства выводили через связанные компании. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.

 

Что известно о Шурме

Ростислав Шурма - украинский государственный деятель и топ-менеджер, который родился 17 сентября 1983 года во Львове.

Высшее образование он получил в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где учился по направлениям экономики и предпринимательства, а затем завершил обучение в Киевском национальном экономическом университете, получив специальность по экономической теории.

До начала карьеры на государственной службе Шурма работал в частном секторе.

В мае 2021 года указом президента его назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Еще в марте того же года он занимал должность советника в Офисе президента Украины, а 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя ОП, где отвечал за экономический блок работы исполнительной власти.

28 января 2023 года Шурма вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". 3 сентября 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ростислава Шурму с должности заместителя главы Офиса президента.

В то же время летом этого года немецкие СМИ сообщили, что баварские правоохранители провели обыски по месту жительства Шурмы. В НАБУ подтвердили такую информацию.

