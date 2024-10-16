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Серед найкращих університетів світу - 17 з України: у кого найвища позиція

До списку найкращих університетів світу потрапили 17 українських (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

До престижного Times Higher Education World University Rankings 2025 увійшли 17 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Кращі виші України за версією рейтингу

У МОН розповіли, що британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу 9 жовтня (в межах Всесвітнього академічного саміту).

Зазначається, що всього було оцінено 2095 установ зі 115 країн.

Згідно з методологією Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками ефективності, згрупованими у п'ять узагальнених індикаторів:

  • освітня діяльність
  • дослідницьке середовище
  • якість досліджень
  • співпраця з промисловістю
  • міжнародна відкритість

В цілому аналітики Times Higher Education проаналізували 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 тис. науковців з усього світу (в межах проведення власних репутаційних опитувань).

У прес-службі українського міністерства наголосили, що цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів - 17 ЗВО:

  • з Дніпра
  • з Івано-Франківська
  • з Києва
  • зі Львова
  • з Одеси
  • із Сум
  • з Ужгорода
  • з Харкова
  • з Чернівців

"Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком", - уточнили в МОН.

Найвищу позицію серед українських ЗВО отримав Сумський державний університет. Він увійшов до групи освітніх закладів, які посіли місця в діапазоні 801-1000 у світовому рейтингу.

Всі інші українські заклади потрапили до групи 1501+.

Уточнюється також, що вперше у рейтинговій таблиці з'явились:

  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

В цілому ж до списку найкращих потрапили такі ЗВО з України:

  • Сумський державний університет
  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
  • Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Національний авіаційний університет
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Ужгородський національний університет
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Українські ЗВО у світовому рейтингу (скриншот: timeshighereducation.com)

Безкоштовне навчання за ваучерами

Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму надання ваучерів на навчання, що є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України "Робота без бар'єрів" (який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні).

Так, ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей (у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо).

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

15 жовтня стало відомо, що в Україні можуть розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами.

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