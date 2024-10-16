Среди лучших университетов мира - 17 из Украины: у кого самая высокая позиция

Лучшие вузы Украины по версии рейтинга

В МОН рассказали, что британское рейтинговое агентство Times Higher Education обнародовало результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира 9 октября (в рамках Всемирного академического саммита).

Отмечается, что всего было оценено 2095 учреждений из 115 стран.

Согласно методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивалась по 18 показателям эффективности, сгруппированным в пять обобщенных индикаторов:

образовательная деятельность

исследовательская среда

качество исследований

сотрудничество с промышленностью

международная открытость

В целом аналитики Times Higher Education проанализировали 157 млн цитирований и 18 млн научных публикаций из базы данных Scopus, а также опросили более 93 тыс. ученых со всего мира (в рамках проведения собственных репутационных опросов).

В пресс-службе украинского министерства подчеркнули, что в этом году в рейтинг внесено рекордное количество украинских университетов - 17 ЗВО:

из Днепра

из Ивано-Франковска

из Киева

из Львова

из Одессы

из Сум

из Ужгорода

из Харькова

из Черновцов

"Также рекордным является количество украинских университетов, которые подали заявку для участия в рейтинге, - 55, что на треть больше по сравнению с прошлым годом", - уточнили в МОН.

Самую высокую позицию среди украинских ЗВО получил Сумской государственный университет. Он вошел в группу образовательных учреждений, занявших места в диапазоне 801-1000 в мировом рейтинге.

Все остальные украинские заведения попали в группу 1501+.

Уточняется также, что впервые в рейтинговой таблице появились:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

В целом же в список лучших попали такие ЗВО из Украины:

Сумской государственный университет

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный авиационный университет

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Ужгородский национальный университет

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Украинские ЗВО в мировом рейтинге (скриншот: timeshighereducation.com)