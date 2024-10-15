Безкоштовне навчання за ваучерами: Кабмін пропонує розширити програму

В Україні хочуть розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами. Зокрема, пропонується надавати безробітним допомогу в період професійної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Уряд схвалив законопроект про підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання. Законопроектом пропонується надати право переселенцям працездатного віку та особам з інвалідністю отримати ваучер на навчання без врахування вимоги щодо відсутності підходящої роботи. Також Кабмін пропонує надавати ваучери на безкоштовне навчання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни незалежно від дня звільнення. Крім того пропонується, надавати ваучери, особам віком старше 35 років, а безробітним, які проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, допомогу в період професійної підготовки. Передбачається розширити перелік видів соціальних послуг, доповнивши його послугою "оцінювання і визнання результатів навчання (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння/підтвердження відповідних професійних та часткових професійних кваліфікацій для зареєстрованих безробітних".