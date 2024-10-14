У НМТ з історії України у 2025 готують зміни: про що мова

Національний мультипредметний тест (НМТ) з історії України в 2025 році планують розширити. У тесті з’являться завдання з історії Руси-України.

Про нововведення під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Згідно з новими правилами, до 10% тестових завдань з історії України будуть присвячені періоду Руси-України. Міністр зазначив, що це рішення було узгоджено з Українським центром оцінювання якості освіти, і зазначив, що зміни не призведуть до збільшення загальної кількості завдань або часу, відведеного на їх виконання. Лісовий також сказав, що мета цих нововведень - покращення якості освіти та надання учням можливості глибше зрозуміти важливі етапи української історії. Зокрема, включення історії Руси-України має допомогти формувати національну ідентичність та розширити знання молоді про культурні та історичні корені України.