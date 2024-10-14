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У НМТ з історії України у 2025 готують зміни: про що мова

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 13:31
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У НМТ з історії України у 2025 готують зміни: про що мова Фото: Оксен Лісовий (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Владислава Ткаченко

Національний мультипредметний тест (НМТ) з історії України в 2025 році планують розширити. У тесті з’являться завдання з історії Руси-України.

Про нововведення під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Згідно з новими правилами, до 10% тестових завдань з історії України будуть присвячені періоду Руси-України. Міністр зазначив, що це рішення було узгоджено з Українським центром оцінювання якості освіти, і зазначив, що зміни не призведуть до збільшення загальної кількості завдань або часу, відведеного на їх виконання.

Лісовий також сказав, що мета цих нововведень - покращення якості освіти та надання учням можливості глибше зрозуміти важливі етапи української історії. Зокрема, включення історії Руси-України має допомогти формувати національну ідентичність та розширити знання молоді про культурні та історичні корені України.

НМТ

Національний мультипредметний тест (НМТ) - онлайн-тестування для вступу на перший курс закладів вищої освіти України. Випускники проходять тестування з двох обов’язкових предметів та одного - на вибір. НМТ було запроваджено у 2022 році через війну в Україні як альтернативу ЗНО.

Зазначимо, за результатами НМТ-2024 до ТОП-5 міст з найкращими результатами тестування увійшли Львів, Херсон, Київ, Луцьк та Рівне.

Також ми писали, що українці просять уряд скасувати НМТ-2025 для вступу у виші на спортивні та творчі спеціальності.

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Вступна кампанія НМТ
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