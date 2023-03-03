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В Сербії заявили, що направили Україні все необхідне для відновлення енергомереж

Фото: В Сербії заявили, що направили Україні все необхідне для відновлення енергомереж (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія надає гуманітарну підтримку Україні, зокрема, для відновлення її енергомереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської інтеграції Тані Міщевич, яку наводить Al Jazeera.

"Ми зробили багато для підтримки України, надаємо їй гуманітарну допомогу", - сказала міністр.

Мішчевич додала, що Сербія не вихваляється і не політизує цю допомогу. Водночас за її словами, Сербія стала єдиною балканською країною, яка направила Україні все потрібне для відновлення енергосистеми.

"Крім того, ми відновлюємо деякі лікарні та запропонували направити поранених на лікування до Сербії", - додала Мішчевич.

Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич натякнув, що його країна готова розірвати відносини з Росією задля вступу до ЄС.

Влада Сербії може ввести санкції проти Росії на тлі війни в Україні, якщо такий крок відповідатиме її інтересам.

Раніше повідомлялось, що Сербія направить в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми.

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