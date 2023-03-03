В Сербии заявили, что направили Украине все необходимое для восстановления энергосетей

Сербия оказывает гуманитарную поддержку Украине, в частности для восстановления ее энергосетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской интеграции Тани Мищевич, которое приводит Al Jazeera.
"Мы сделали многое для поддержки Украины, оказываем ей гуманитарную помощь", - сказала министр.
Мищевич добавила, что Сербия не хвастается и не политизирует эту помощь. В то же время, по ее словам, Сербия стала единственной балканской страной, которая направила Украине все необходимое для восстановления энергосистемы.
"Кроме того мы восстанавливаем некоторые больницы и предложили направить раненых на лечение в Сербию", - добавила Мишчевич.
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.
Власти Сербии могут ввести санкции против России на фоне войны в Украине, если такой шаг будет отвечать ее интересам.
Ранее сообщалось, что Сербия направит на Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы.
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