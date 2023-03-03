В Сербии заявили, что направили Украине все необходимое для восстановления энергосетей

Сербия оказывает гуманитарную поддержку Украине, в частности для восстановления ее энергосетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской интеграции Тани Мищевич, которое приводит Al Jazeera.

"Мы сделали многое для поддержки Украины, оказываем ей гуманитарную помощь", - сказала министр.

Мищевич добавила, что Сербия не хвастается и не политизирует эту помощь. В то же время, по ее словам, Сербия стала единственной балканской страной, которая направила Украине все необходимое для восстановления энергосистемы.

"Кроме того мы восстанавливаем некоторые больницы и предложили направить раненых на лечение в Сербию", - добавила Мишчевич.