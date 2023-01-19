Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергосистеми

Сербія направить в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Сербії, про яке повідомляє видання Nova.

Міністерство енергетики Сербії зазначило, що це обладнання надається безкоштовно. Проте про обсяги допомоги та що саме входить у пакет гуманітарної допомоги, яку затвердив уряд Сербії, не повідомляється. Сербія не запроваджувала санкцій проти Росії за її вторгнення та не надавала військової допомоги Україні раніше.