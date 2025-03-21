"Я дуже вдячний російським спецслужбам, які завжди підтримують нас у боротьбі з кольоровими революціями, в першу чергу інформаційно. Вони знають, яка небезпека нависла над Сербією", - заявив Вулін.

Варто зауважити, що Вулін є проросійським політиком, який очолює невелику партію в правлячій коаліції президента Сербії Александара Вучича. Раніше він очолював Агентство безпеки та інформації Сербії, а також був міністром внутрішніх справ і оборони.

Студентські протести у Сербії

На тлі зростаючих протестів у Сербії після обвалу даху на залізничній станції в Нові-Саді, що спричинив загибель 15 людей, у відставку пішли міністри торгівлі, будівництва, транспорту та інфраструктури. Проте це не вгамувало протестувальників, які звинувачують уряд Вучича в корупції та вимагають подальших змін.

Прем'єр Вуцевіч, оголошуючи про свою відставку, заявив, що робить це для зниження напруженості, і додав, що мер Нові-Саду також складе повноваження. Водночас Вучич закликав опозицію не бойкотувати можливі парламентські вибори.

У листопаді 2024 року у столиці Сербії Белграді розпочався антиурядовий мітинг. Це сталося після катастрофи на залізничній станції, яка забрала життя людей.