Парламент Сербії відправив уряд у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1 .

N1 нагадує, що уряд Мілоша Вучевича було обрано 2 травня 2024-го. Прем'єр-міністр, своєю чергою, оголошував про відставку ще 28 січня на тлі студентських протестів.

Наразі розпочинається 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий уряд не буде обрано - в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

Студентські протести у Сербії

Причиною протестів стало обвалення даху залізничної станції в Нові-Саді в листопаді 2024-го. Трагедія, внаслідок якої загинули 15 осіб, викликала хвилю невдоволення через передбачувану корупцію і недбалість в уряді президента Олександра Вучича.

В кінці січня Вучив допустив ймовірність проведення дострокових парламентських виборів у квітні. В березні ж він заявив про готовність провести вибори за умови того, що цього вимагатиме опозиція.

Також нещодавно у парламенті депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку.

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