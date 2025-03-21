"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе с цветными революциями, в первую очередь информационно. Они знают, какая опасность нависла над Сербией", - заявил Вулин.

Стоит заметить, что Вулин является пророссийским политиком, который возглавляет небольшую партию в правящей коалиции президента Сербии Александара Вучича. Ранее он возглавлял Агентство безопасности и информации Сербии, а также был министром внутренних дел и обороны.

Студенческие протесты в Сербии

На фоне растущих протестов в Сербии после обвала крыши на железнодорожной станции в Нови-Саде, повлекшего гибель 15 человек, в отставку ушли министры торговли, строительства, транспорта и инфраструктуры. Однако это не успокоило протестующих, которые обвиняют правительство Вучича в коррупции и требуют дальнейших изменений.

Премьер Вуцевич, объявляя о своей отставке, заявил, что делает это для снижения напряженности, и добавил, что мэр Нови-Сада также сложит полномочия. В то же время Вучич призвал оппозицию не бойкотировать возможные парламентские выборы.

В ноябре 2024 года в столице Сербии Белграде начался антиправительственный митинг. Это произошло после катастрофы на железнодорожной станции, которая унесла жизни людей.