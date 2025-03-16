Вучич готовий провести вибори в Сербії, але є умова

Учора в Белграді відбулися масові протести проти корупції та за відставку людей, причетних до нещасного випадку в Нові Саді. Президент Сербії, своєю чергою, готовий провести вибори, але трохи пізніше і за умови, що того вимагатиме опозиція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне " і на трансляцію брифінгу Вучича.

"Вучич заявив, що готовий до нових виборів у найближчі три-чотири місяці, якщо опозиція цього вимагатиме. Він також зазначив, що, на його думку, ці вибори принесуть йому ще більш переконливу перемогу", - пише "Суспільне".

Александар Вучич назвав інформаційну кампанію опозиційних медіа спробою організувати "кольорову революцію". За його словами, у день протесту на всіх залізничних маршрутах надійшли повідомлення про мінування, що він розцінив як спробу дестабілізації.

Президент Сербії також звинуватив західні ЗМІ та опозицію в "маніпуляціях і дезінформації щодо протестів". Він зазначив, що влада знає про злочинні угруповання, які намагалися скористатися ситуацією, і запевнив, що правоохоронці ведуть розслідування їхньої діяльності.

Водночас Вучич висловив задоволення тим, що акція пройшла без загиблих і тяжкопоранених. За його словами, під час протестів постраждали 56 осіб, ще 22 людини були заарештовані за участь у заворушеннях. Їм висунуто обвинувачення у злочинах проти державної власності, нападах на поліцейських та інших правопорушеннях.