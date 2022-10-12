У Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба"

У Сербії назвали "енергетичною війною" витік на нафтопроводі "Дружба" і вважають, що це продовження подій на газопроводі "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра Сербії Зорани Михайлович у Facebook .

На її думку, всі ці події можуть вплинути на енергетичну безпеку Європи.

"Що нам усім потрібно знати, то це те, що йде світова енергетична війна. Те, що відбувається з нафтопроводом "Дружба"... здається продовженням того, що сталося з газопроводом "Північний потік". Спочатку думали, що справа в обслуговуванні, потім говорили, що несправність, а виявилось, що це диверсія", - вважає Михайлович.

Нагадаємо, вчора ввечері Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба". Пошкоджено лінію, що поставляє нафту до Німеччини.

При цьому Варшава не бачить слідів диверсії на нафтопроводі. Чиновники вважають, що то була аварія.

Слід зазначити, що трубопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

Також нагадаємо, що нещодавно на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили три витоки. Деякі європейські країни припускають, що це могла бути диверсія.

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