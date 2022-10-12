В Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

В Сербии назвали "энергетической войной" утечку на нефтепроводе "Дружба" и считают, что это продолжение событий, произошедших на газопроводе "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера Сербии Зораны Михайлович в Facebook.
"Что нам всем нужно знать, так это то, что идет мировая энергетическая война. То, что происходит с нефтепроводом "Дружба"... кажется продолжением того, что произошло с газопроводом "Северный поток". Сначала думали, что дело в обслуживании, потом говорили, что неисправность, а оказалось, что это диверсия", - считает Михайлович.
По ее мнению, все эти события могут повлиять на энергетическую безопасность Европы.
Напомним, вчера вечером Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба". Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию.
При этом Варшава не видит следов диверсии на нефтепроводе. Чиновники полагают, что это была авария.
Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.
Также напомним, что недавно на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Некоторые европейские страны предполагают, что это могла быть диверсия.
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