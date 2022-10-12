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В Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба"

Фото: в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Сербии назвали "энергетической войной" утечку на нефтепроводе "Дружба" и считают, что это продолжение событий, произошедших на газопроводе "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера Сербии Зораны Михайлович в Facebook.

"Что нам всем нужно знать, так это то, что идет мировая энергетическая война. То, что происходит с нефтепроводом "Дружба"... кажется продолжением того, что произошло с газопроводом "Северный поток". Сначала думали, что дело в обслуживании, потом говорили, что неисправность, а оказалось, что это диверсия", - считает Михайлович.

По ее мнению, все эти события могут повлиять на энергетическую безопасность Европы.

Напомним, вчера вечером Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба". Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию.

При этом Варшава не видит следов диверсии на нефтепроводе. Чиновники полагают, что это была авария.

Следует отметить, что трубопровод "Дружба" является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Также напомним, что недавно на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки. Некоторые европейские страны предполагают, что это могла быть диверсия.

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