У Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба"

У Сербії назвали "енергетичною війною" витік на нафтопроводі "Дружба" і вважають, що це продовження подій на газопроводі "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра Сербії Зорани Михайлович у Facebook .

"Що нам усім потрібно знати, то це те, що йде світова енергетична війна. Те, що відбувається з нафтопроводом "Дружба"... здається продовженням того, що сталося з газопроводом "Північний потік". Спочатку думали, що справа в обслуговуванні, потім говорили, що несправність, а виявилось, що це диверсія", - вважає Михайлович.

На її думку, всі ці події можуть вплинути на енергетичну безпеку Європи.