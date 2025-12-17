Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом, - Вучич

"Вперше за останні 13 чи 14 років ні я, ні хтось інший не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не представлятиме Республіку Сербія, тому Західні Балкани залишаться без Республіки Сербія", - заявив він.

Вучич зазначив, що рішення прийняв особисто, щоб не звинувачували нікого іншого, а сам уряд країни не зазнавав тиску. За його словами, протягом останніх 24 годин Вучич розмовляв з низкою лідерів ЄС. Розмова стосувалася можливості членства країни в Євросоюзі, оскільки Сербія вже давно має статус кандидата, але прогрес стоїть на місці.

"Я щиро вдячний за повагу, яку виявили до Сербії Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Коста. Я також вдячний президенту Макрону, з яким я розмовляв учора ввечері. Я вважаю, що все, що я роблю, я роблю для громадян Сербії. Хоча я знаю, що це рішення викличе критику як з боку Брюсселя, так і з боку тих, хто завжди критикує, навіть коли вони не знають точно, що саме критикують. Роблячи це, я вважаю, що захищаю Республіку Сербія та її інтереси, тому що нам потрібно показати, чого ми досягли", - заявив він.

Вучич додав, що Сербія продовжить свій європейський шлях, поки він буде президентом, "а потім - побачимо". Сам саміт повинен пройти в Брюсселі 18 грудня. Сербія, за даними видання, не зможе відкрити третій переговорний кластер з ЄС, і це вже четвертий рік, коли країна не досягає у вступі жодного прогресу.