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Сербия - Украина: где смотреть матч

Новости » Спорт     17.11.2019 - 12:02
Сербия - Украина: где смотреть матч
Фото: стадион "Райко Митич" (ffu.ua)

Где и когда начнется заключительный поединок отбора на Евро-2020

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет поединок на выезде против команды Сербии. Букмекеры сомневаются в успехе подопечных Андрея Шевченко.

17 ноября 16:00
Белград, стадион "Райко Митич"

В воскресенье, 17 ноября, на стадионе "Райко Митич" в Белграде состоится заключительный матч отбора к Евро-2020, в котором встретятся сборные Сербии и Украины.

В прямом эфире транслировать встречу будут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина". Время начала игры - 16:00 по киевскому времени.

Напомним, из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран Украина отказалась от своей квоты билетов на матч. Заметим, что поединок Украина - Сербия (5:0), который состоялся во Львове 7 июня, прошел без болельщиков гостей по той же причине.

Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарнировали себе участие в финальной части континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Теперь команда может гарантировать себе место в первой корзине при жеребьевке. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в Белграде.

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