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Сербія - Україна: де дивитися матч

Новини » Спорт     17.11.2019 - 12:02
Сербія - Україна: де дивитися матч
Фото: стадіон "Райко Мітич" (ffu.ua)

Де і коли почнеться заключний поєдинок відбору на Євро-2020

В рамках відбору на Євро-2020 збірна України проведе поєдинок на виїзді проти команди Сербії. Букмекери сумніваються в успіху підопічних Андрія Шевченка.

17 листопада 16:00
Белград, стадіон "Райко Мітич"

У неділю, 17 листопада, на стадіоні "Райко Мітич" у Белграді відбудеться заключний матч відбору до Євро-2020, в якому зустрінуться збірні Сербії та України.

У прямому ефірі транслюватиме зустріч будуть телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Час початку гри - 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, з міркувань безпеки і щоб уникнути конфліктних ситуацій між уболівальниками двох країн Україна відмовилася від своєї квоти квитків на матч. Зауважимо, що поєдинок Україна - Сербія (5:0), який відбувся у Львові 7 червня, пройшов без уболівальників гостей з тієї ж причини.

Підопічні Андрія Шевченка достроково гарнірували собі участь у фінальній частині континентальної першості, обігравши у домашньому поєдинку чинних чемпіонів турніру команду Португалії. Тепер команда може гарантувати собі місце в першому кошику під час жеребкування. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в Белграді.

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