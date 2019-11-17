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Сербия - Украина: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     17.11.2019 - 10:12
Сербия - Украина: прогноз букмекеров
Фото: Сербия - Украина (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитами соперников команды Шевченко

Сборная Сербии принимает команду Украины в рамках заключительного 10 тура отбора к Евро-2020. Трансляция начнется в 16:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

17 ноября 16:00
Белград, стадион "Райко Митич"

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются сербские футболисты. Победа подопечных Любиша Тумбаковича оценивается в 1,97, тогда как на триумф сборной Украины можно поставить с коэффициентом 3,85. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,60.

Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарнировали себе участие в финальной части континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Теперь команда может гарантировать себе место в первой корзине при жеребьевке. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в Белграде.

Сербы же имеют минимальные шансы пробиться на Евро. Для этого им необходимо побеждать украинцев и надеяться, что португальцы на выезде в параллельном матче не обыграют Люксембург. К тому же, сербская команда намерена взять реванш за разгромный проигрыш от сборной Украины во Львове.

Еще четыре сборные пробились в финальную стадию Евро-2020 Шевченко даст шанс в сборной Украины тем, кто играл меньше
Новости Украины Сборная УкраиныпрогнозСербияставкиотборЕвро-2020
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