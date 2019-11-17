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Сербия - Украина: анонс матча

Новости » Спорт     17.11.2019 - 08:45
Сербия - Украина: анонс матча
Фото: Сербия - Украина (ffu.ua)

Готовимся к заключительному поединку отбора Евро-2020

Сборная Украины сыграет против Сербии в заключительном матче отбора на Евро-2020. Трансляция начнется в 16:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры видят сербов фаворитом встречи. Перед поединком подопечные Шевченко обыграли Эстонию в товарищеском матче.

17 ноября 16:00
Белград, стадион "Райко Митич"

Сборная Украины досрочно вышла в финальную часть континентального первенства, да еще и с первого места, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Теперь команда Андрея Шевченко может гарантировать себе место в первой корзине при жеребьевке. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в Белграде.

Сербы же еще имеют математические шансы пробиться на Евро. Команда пока занимает третье место, отставая от идущих на втором месте португальцев на одно очко. Поэтому им необходимо побеждать украинцев и надеяться, что португальцы на выезде в параллельном матче не обыграют Люксембург.

Первая встреча между Украиной и Сербией завершилась во Львове разгромной победой нашей команды - 5:0. Тогда дубли оформили Цыганков и Коноплянка, еще одним голом отметился Яремчук. Это поражение стало самым крупным в истории сборной Сербии. После чего был отправлен в отставку наставник команды Младен Крстаич, а на его место пришел Любиш Тумбакович.

Определен лучший игрок матча между сборными Украины и Эстонии Шевченко даст шанс в сборной Украины тем, кто играл меньше
Новости Украины Сборная УкраиныСербияотборЕвро-2020
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