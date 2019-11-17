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Сербія - Україна: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     17.11.2019 - 10:12
Сербія - Україна: прогноз букмекерів
Фото: Сербія - Україна (ffu.ua)

Фахівці вважають фаворитами суперників команди Шевченко

Збірна Сербії прийматиме команду України в рамках заключного 10 туру відбору до Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 16:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

17 листопада 16:00
Белград, стадіон "Райко Мітич"

На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є сербські футболісти. Перемога підопічних Любиша Тумбаковіча оцінюється у 1,97, тоді як на тріумф збірної України можна поставити з коефіцієнтом 3,85. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,60.

Підопічні Андрія Шевченка достроково гарнірували собі участь у фінальній частині континентальної першості, обігравши у домашньому поєдинку чинних чемпіонів турніру команду Португалії. Тепер команда може гарантувати собі місце в першому кошику під час жеребкування. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в Белграді.

Серби ж мають мінімальні шанси пробитися на Євро. Для цього їм необхідно перемагати українців і сподіватися, що португальці на виїзді в паралельному матчі не обіграють Люксембург. До того ж, сербська команда має намір взяти реванш за розгромний програш від збірної України у Львові.

Ще чотири збірні пробилися у фінальну стадію Євро-2020 Шевченко дасть шанс у збірній України тим, хто грав менше
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