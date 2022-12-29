ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сербія скасувала стан підвищеної бойової готовності армії

Новость на русском →
Сербія, Четвер 29 грудня 2022 15:40
Сербія скасувала стан підвищеної бойової готовності армії Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 грудня, рішенням президента Сербії Александра Вучича було скасовано стан підвищеної бойової готовності армії. Він був введений на тлі загострення ситуації з протестами сербів в Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Президент Сербії заявив, що серби в Косово сьогодні почнуть розбирати барикади.

Наразі барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли. Надалі очікується зняття барикад на півночі Косово і Метохії.

Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Раніше ми писали, що на кордоні частково визнаного Косово сталося зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Косово Сербия
NEWS
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН