Сербия отменила состояние повышенной боевой готовности армии

Сегодня, 29 декабря, решением президента Сербии Александра Вучича было отменено состояние повышенной боевой готовности армии. Оно было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

В настоящее время баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли. В дальнейшем ожидается снятие баррикад на севере Косово и Метохии.

Президент Сербии заявил, что сербы в Косово сегодня начнут разбирать баррикады.

Напомним, в понедельник, 26 декабря, сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее мы писали, что на границе частично признанного Косово произошло столкновение между правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

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