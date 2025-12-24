Сербія продовжить купувати газ із Росії: Вучич домовився про поставки

За словами Вучича, досягнута домовленість дозволить забезпечити стабільне енергопостачання в зимовий період, тому "серби спатимуть спокійно".

Раніше влада Сербії повідомляла, що чинний контракт на постачання газу з Росії продовжено до кінця 2025 року, а Белград розраховує укласти нову довгострокову угоду. Сербія продовжує отримувати російський газ маршрутом через газопровід "Турецький потік".

Також Вучич сказав, що представники "Газпрому" обговорюють продаж частки в компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яка перебуває під санкціями США з угорською національною компанією MOL. Політик підкреслив, що сербська влада не має заперечень проти цього.

"Угорці - наші друзі. Ми просто повинні закінчити якомога швидше, до 15 січня", - додав президент Сербії.