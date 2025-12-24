RU

Сербия продолжит покупать газ из России: Вучич договорился о поставках

Фото: сербский президент Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Сербии Александр Вучич договорился о продлении поставок российского газа в его страну еще на три месяца, до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание РТС.

По словам Вучича, достигнутая договоренность позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в зимний период, поэтому "сербы будут спать спокойно".

Ранее власти Сербии сообщали, что действующий контракт на поставку газа из России продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает заключить новое долгосрочное соглашение. Сербия продолжает получать российский газ по маршруту через газопровод "Турецкий поток".

Также Вучич сказал, что представители "Газпрома" обсуждают продажу доли в компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США с венгерской национальной компанией MOL. Политик подчеркнул, что сербские власти не имеют возражений против этого.

"Венгры - наши друзья. Мы просто должны закончить как можно скорее, до 15 января", - добавил президент Сербии.

Как писало РБК-Украина, Сербия не поддерживает санкции ЕС против России. По словам представителей пророссийских властей, Белград выбрал такую позицию, поскольку это "совсем не повлияет на Россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику",

Еще мы писали, что Сербия готовит поправку к закону о бюджете, которая позволит национализировать российский нефтеперерабатывающий завод, оказавшийся под санкциями.

