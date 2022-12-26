ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия привела вооруженные силы в боевую готовность

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 23:32
Сербия привела вооруженные силы в боевую готовность Фото: Сербия привела свои войска в боевую готовность (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Сербские военнослужащие в понедельник, 26 декабря, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Милоша Вучевича, обнародованное местными СМИ.

"Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования", - указал чиновник.

В то же время Вучевич отметил, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих".

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

По информации местных СМИ, участие в акции 18 декабря приняли представители праворадикальных сербских организаций, в частности сербского отделения российской ЧВК "Вагнер".

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия
NEWS
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра