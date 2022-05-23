Сербия, Хорватия и еще восемь стран осудили вторжение России в Украину

Государства Адриатико-Ионического региона, включая Сербию и Хорватию, приняли декларацию, в которой вторжение России в Украину названо "незаконным и неоправданным". При этом страны выразили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Хорватия, Словения, Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Сан-Марино собрались в рамках Стратегии ЕС по формированию Адриатико-Ионического региона (EUSAIR).

Они перечислили 25 пунктов в совместной декларации о своем будущем сотрудничестве под эгидой Еврокомиссии, первый из которых касался войны в Украине.

"Мы, представители правительств, самым решительным образом сожалеем о незаконной и неоправданной агрессии России против Украины. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

Декларация не является юридически обязывающим документом и лишь выражает совместную политическую позицию подписавших ее сторон.