Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси из-за войны в Украине
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за ее причастности к российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.
Речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля. Это секторальные санкции в отношении белорусской финансово-транспортной системы.
Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. При этом Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.
Это второй раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС, связанные с войной в Украине, после мартовского решения о распространении ограничительных мер на бывшего президента Украины Виктора Януковича и ведущих представителей украинского руководства с 2010 по 2014 годы.
Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что потери Беларуси от санкций США и ЕС составили более 18 миллиардов долларов.
Мы также писали о том, что Россию и Беларусь отстранили от баскетбольного ЧМ-2023 и других соревнований.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.