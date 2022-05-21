Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси из-за войны в Украине

Сербия ввела санкции против Беларуси из-за ее причастности к российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1 .

Речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля. Это секторальные санкции в отношении белорусской финансово-транспортной системы.

Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. При этом Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.

Это второй раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС, связанные с войной в Украине, после мартовского решения о распространении ограничительных мер на бывшего президента Украины Виктора Януковича и ведущих представителей украинского руководства с 2010 по 2014 годы.